Serie A – Tifosi al banco di prova per la riapertura degli stadi

MILANO – Potrebbero esserci novità riguardo la riapertura al pubblico delle manifestazioni sportive in Italia! Infatti, come riportato da calciomercato.com, quest’oggi, alle 17:30, si disputerà un match amichevole tra Parma ed Empoli allo stadio “Ennio Tardini”: a questa gara sarà data la possibilità di assistere a circa mille supporters, che hanno potuto acquistare un biglietto.

La partita di oggi sarà per i tifosi italiani un vero e proprio banco di prova per la riapertura degli stadi. Sarà la prima volta, dopo l’inizio del lockdown, che una manifestazione calcistica in Italia è aperta al pubblico e sarà molto indicativa per le autorità: infatti, in base a come andranno le cose oggi pomeriggio, si potrà valutare l’inizio di una graduale riapertura a tutti i livelli.