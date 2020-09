Serie A, si apre ufficialmente la campagna acquisti

MILANO – Oggi apre ufficialmente i battenti la nuova sessione “estiva” di calciomercato, posticipata da luglio a settembre per via della scorsa stagione che, tra campionati nazionali e coppe europee, si è protratta sino alla seconda metà di agosto a causa della pandemia. Una campagna acquisti del tutto inedita non solo per il periodo, ma anche per la durata. Non saranno infatti i canonici due mesi, ma uno solo: il 5 ottobre calerà il sipario. Tempi ristretti che costringono le società ad agire in modo completamente diverso rispetto alle sessioni estive a cui erano abituate.