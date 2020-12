Serie A, rimonta del Napoli: Lozano e Petagna ribaltano la Samp

MILANO – Tre punti pesanti per il Napoli, che sale a quota ventitré portandosi, momentaneamente, a tre lunghezze di distacco dal Milan capolista. Un successo che arriva in rimonta, per 2-1, grazie soprattutto alle sostituzioni di Gennaro Gattuso. L’approccio degli azzurri è infatti tutt’altro che brillante e al ventesimo Jankto porta in vantaggio la Sampdoria, capitalizzando alla perfezione un ottimo contropiede. Il Napoli non riesce a reagire, la compagine blucerchiata è ben messa in campo e la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1. All’intervallo, però, Gattuso indovina i cambi e dà una svolta alla partita, buttando nella mischia Lozano e Petagna. Il messicano prima realizza il gol del pari, poi serve un assist al bacio che proprio l’ex centravanti della Spal trasforma in rete di testa. Nel finale il Napoli gestisce bene il vantaggio, senza correre particolari pericoli e condanna la Sampdoria alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<