Serie A, questa sera Lazio-Verona: le probabili formazioni

MILANO – Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Lazio si prepara ad ospitare all’Olimpico l’Hellas Verona, nell’undicesimo turno di Serie A. In casa biancoceleste Inzaghi deve far i conti con qualche acciacco, non a caso un titolarissimo come Luis Alberto non fa parte neppure dei convocati. Inoltre, Correa dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito, le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Escalante, Cataldi, Marusic, Pereira, Correa.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favalli. Allenatore: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Gunter, Udogie, Amione, Ruegg, Danzi, Ilic, Salcedo, Colley, Di Carmine.

