Serie A – Quando ricominciano gli allenamenti? Domani riunione in videoconferenza

MILANO – Il tema relativo alla ripresa degli allenamenti è uno dei più caldi attualmente in Serie A. Ufficialmente, le società hanno stabilito la ripresa per lunedì prossimo ma, a causa della persistente emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, la data potrebbe essere posticipata. Tra coloro che spingono per un rinvio ci sono, in prima linea, i presidenti di Juventus ed Inter. Mentre, dall’altro lato, quelli di Lazio e Napoli vogliono che i rispettivi giocatori ricomincino ad allenarsi (nel rispetto delle norme) già lunedì. Domani, stando a TMW, si svolgerà un vertice in videoconferenza, in cui i presidenti dei club di Serie A cercheranno di intraprendere una strada comune.

