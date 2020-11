Serie A, primo gol per Tommaso Pobega. Il Milan sorride

MILANO – Non è servito ad evitare la sconfitta contro la Juventus, ma oggi Tommaso Pobega si è comunque tolto la grandissima soddisfazione di segnare, con la maglia dello Spezia, il primo gol in Serie A della propria carriera. La squadra di Italiano ha perso la partita per 4-1, ma Pobega ha dato prova di come il suo percorso di crescita stia procedendo alla grande. Buon segnale anche per il Milan, che detiene il cartellino del centrocampista classe 1999, ceduto in prestito proprio allo Spezia per “farsi le ossa” e tornare alla base rossonera al termine della stagione.