Calciomercato Milan – Nome clamoroso: “Può arrivare dai nerazzurri!”

Calciomercato Milan, spunta un’indiscrezione pazzesca

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan di Pioli e Ibra continua a portare a casa risultati positivi. Maldini ha ribadito che, nonostante i rossoneri siano in vetta alla classifica, lo Scudetto non è un obiettivo, ma qualcosa da poter sognare. Per farlo ci sarà bisogno di nuovi rinforzi a gennaio: colpi che alzino il livello qualitativo della rosa e forniscano delle reali alternative a Pioli. Rendere più competitiva questa squadra già durante il calciomercato invernale è un obiettivo concreto della società e le occasioni non mancheranno. Maldini potrebbe pensare di coglierne una, davvero clamorosa, che arriva addirittura dai rivali nerazzurri.

È molto probabile che l’avventura di Christian Eriksen con i cugini stia per giungere al termine. Il danese non ha mai trovato un grande feeling con Antonio Conte, che non si dispererebbe affatto in caso di addio a gennaio. Stando a quanto riferito da Don Balon, Eriksen potrebbe anche restare in Italia. Sono diversi i club interessati, e il Milan non manca all’appello. Suggestione davvero clamorosa, visto che il valore assoluto del giocatore resta altissimo. Il fatto che non abbia brillato in nerazzurro non significa che non possa farlo in rossonero, dove potrebbe arrivare per un prezzo incredibile.

Sempre secondo il portale spagnolo infatti, Marotta sarebbe disposto a liberare Eriksen per la stessa cifra versata un anno fa al Tottenham: circa 20 milioni di euro. Non va dimenticato che prima della scadenza di contratto con gli Spurs si parlava di valutazioni al di sopra dei 60 milioni. Inserire Eriksen nel 4-2-3-1 di Pioli permetterebbe al tecnico di avere alternative di altissimo livello, e creerebbe sicuramente più soluzioni offensive. Insomma, sarebbe davvero un gran bel colpo. Per ora rimane una suggestione, ma chissà che il Milan non possa davvero tentare il colpo gobbo. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA