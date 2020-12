Serie A, Pirlo vince il derby della Mole: McKennie e Bonucci ribaltano il Toro

MILANO – Non basta un grande Toro nel primo tempo per regalare a Marco Giampaolo la gioia di vincere il derby della Mole. La squadra granata subisce l’ennesima rimonta in questo campionato. E’ Nicolas Nkoulou a sbloccare la stracittadina dopo appena dieci minuti e, sino a un quarto d’ora dal termine, il Torino riesce a reggere l’urto delle scorribande bianconere. Al 77′, però, ci pensa Weston McKennie, su assist delizioso di Juan Cuadrado, a riportare il punteggio in parità con un colpo di testa a due passi da Sirigu. A un minuto dalla fine Leonardo Bonucci, con un gol-fotocopia di quello segnato dal centrocampista statunitense, completa la rimonta all’Allianz Stadium fissando il punteggio sul definitivo 2-1. Andrea Pirlo vince così il primo derby della sua carriera da allenatore. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA