Serie A – Piatek, ipotesi Fiorentina concreta: pronta l’offerta viola

MILANO – La pista Fiorentina per Kris Piatek diventa sempre più concreta con il passare de giorni. L’ex attaccante del Milan, infatti, è finito nel mirino del club viola, che vorrebbe apportare un innesto in attacco in vista della prossima stagione. Il polacco sembra essere il preferito, in questo senso, dalla dirigenza gigliata, che è pronta a che a fare la prima offerta all’ Herta Berlino, secondo quanto riporta La Nazione. Trasferimento, oneroso, a titolo temporaneo più il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Questo è quello che sarà messo sul piatto, bisognerà capire quali sono le intenzioni del club tedesco. ma il ritorno di Piatek in Serie A si sta concretizzando con il passare dei giorni.