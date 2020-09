Serie A – Oggi assemblea dei presidenti per i diritti TV

MILANO – L’inizio della stagione 2020-2021 si avvicina: il calcio d’inizio del nuovo campionato, infatti, è fissato per il 19 settembre. Tuttavia, ci sono ancora da definire gli ultimi dettagli in Lega, per poter dare avvio alla nuova annata calcistica. Per questo, oggi si svolgerà l’assemblea di tutti i presidenti di Serie per discutere dei diritti TV.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’assemblea verterà sulla gestione nei prossimi tre anni di quelli che costituiscono i maggiori introiti per i club italiani: la discussione, però, potrebbe allargarsi alla gestione dei prossimi dieci anni, che potrebbe essere affidata a dei fondi privati, mettendo da parte i presidenti delle squadre. Il progetto porterebbe circa 1,5 miliardi di euro nelle casse delle società e, per passare, ha bisogno di 14 voti favorevoli su 20. Tuttavia, Claudio Lotito, presidente della Lazio, sarebbe totalmente contrario a questa iniziativa e, insieme ad altri club, vorrebbe ostacolarne la riuscita.