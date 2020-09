Serie A – Le parole di Malagò sulla possibile riapertura degli stadi

MILANO – Giovanni Malagò è tornato a parlare sulla possibile riapertura degli stadi in Italia. Il presidente del CONI si è espresso favorevole alla possibilità di riaprire al pubblico tutte le manifestazioni sportive, in modo da far ripartire il paese anche in questo settore.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il numero 1 dello sport italiano ha affermato, per quanto riguarda la Serie A, che si sta prendendo in esame una soluzione: aprire gli stadi solo agli abbonati. In questo modo si potrà equilibrare bene la capienza delle strutture, per cercare di rispettare pienamente le norme sanitarie ed evitare ulteriori diffusione del coronavirus. Si sta lavorando, dunque, per un graduale ritorno alla normalità e per restituire il calcio anche ai tifosi.