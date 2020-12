Serie A, le formazioni ufficiali di Crotone-Spezia

MILANO – Allo stadio Ezio Scida lo Spezia di Vincenzo Italiano fa visita al Crotone di Giovanni Stroppa, nella prima sfida di questo sabato di campionato. I padroni di casa, in crisi profonda, non hanno ancora trovato il successo in questa stagione e sono fermi a quota due punti, occupando l’ultima posizione della classifica. La compagine ligure, invece, ha avuto sinora un rendimento al di sopra della aspettative, con dieci punti in altrettante partite. Di seguito, le formazioni ufficiali schierate in campo dagli allenatori.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All. Italiano.