Serie A, la Lazio vince nell’anticipo della decima giornata

MILANO – Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena si è svolta la prima gara di questa decima giornata di Serie A, in cui la Lazio si è imposta, per 2-1, ai danni dello Spezia. Sfida sbloccata dal solito Ciro Immobile, in rete nell'ottava presenza consecutiva fra campionato e Champions League. Non solo: lo Spezia è la trentesima squadra contro cui l'attaccante classe '91 va in rete nel massimo campionato italiano. Record su record per il giocatore biancoceleste. Alcuni minuti più tardi viene timbrato il cartellino anche da Sergej Milinkovic-Savic, su calcio di punizione. Nella ripresa, in seguito ad un rilassamento generale della squadra di Simone Inzaghi, la partita viene riaperta da M'Bala Nzola, ma non basta ai liguri per evitare la sconfitta. Nei minuti finali vengono anche annullati per fuorigioco due gol alla Lazio, segnati rispettivamente da Felipe Caicedo e Andreas Pereira. La compagine capitolina torna quindi a vincere in campionato dopo il tonfo della scorsa settimana contro l'Udinese, portandosi a diciassette punti in classifica. Lo Spezia, dal canto suo, resta fermo a quota dieci.