Serie A, Hakimi e Lukaku regalano altri 3 punti a Conte

MILANO – Altra vittoria per l'Inter di Antonio Conte, che supera in casa un buonissimo Spezia. Nel primo tempo, infatti, la squadra nerazzurra non riesce ad infrangere il muro eretto dalla compagine ligure, brava a sua volta a rendere complicata la partita per i padroni di casa. Nella ripresa, però, è Hakimi a sbloccare l'incontro, sfruttando anche un errore in uscita del portiere Provedel. Qualche minuto più tardi, dopo aver consultato il VAR, il direttore di gara assegna la massima punizione in favore dell'Inter per fallo di mano di Nzola. Dagli undici metri Lukaku è glaciale e mette in rete il gol del raddoppio. Da lì ordinaria amministrazione per i nerazzurri, che tuttavia si addormentano durante il recupero subendo il gol dell'1-2 firmato da Piccoli. Sono tre punti che consentono all'Inter di rimanere sulla scia del Milan, restando ad un solo punto di distanza dal primo posto.