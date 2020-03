Serie A, Gravina: “Bocciata l’ipotesi dei play-off”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Giornale’, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, dichiarando che l’ipotesi dei play-off è stata bocciata: “Andrebbe bene ricominciare anche il 20 maggio. È la nostra speranza: significherebbe avere la possibilità di rialzare la serranda del calcio italiano e offrire al Paese la spinta emotiva per recuperare il senso della vita normale. Play-off?Era una mia proposta, ma non ha riscosso successo e ne ho preso atto”.

