Serie A – Fontana continua a spingere per la riapertura degli stadi

MILANO – Si continua a lavorare per la riapertura degli stadi. Dopo quasi sei mesi dallo scoppio della pandemia di Covid-19, le autorità stanno cercando le modalità più sicure per permettere al pubblico di assistere alle manifestazioni sportive.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è tornato ancora una volta a parlare di questo tema, intervenendo a Radio Punto Nuovo. Il presidente lombardo ha affermato che c’è la possibilità di riaprire gli stadi e che si sta lavorando con il Governo affinché ciò avvenga nella maniera più rapida e sicura possibile. Inoltre, ha anche affermato che bisognerà prendere delle decisioni unitarie in tutto il paese, per non penalizzare alcune squadre. Infine, si è concesso anche in una battuta sul Milan, dichiarandosi molto contento per il rinnovo di Ibra.