Serie A, domani il sorteggio del calendario

MILANO – Domani, mercoledì 2 settembre, sarà pubblicato il calendario del campionato di Serie A 2020/2021, che avrà inizio il prossimo 19 settembre. Tuttavia Atalanta e Inter, avendo concluso la scorsa stagione in ritardo rispetto alle altre squadre per via degli impegni europei, cominceranno a giocare dal fine settimana successivo e recupereranno più avanti la prima giornata. Il sorteggio si svolgerà alle ore 12 in via telematica, a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia e sarà visibile tramite il sito internet della Lega Calcio e i suoi profili social ufficiali.