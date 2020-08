Serie A – Dalla Germania negano offerte per Piatek

Serie A – Nessuna offerta per Piatek

MILANO – Arrivano smentite dalla Germania! Nelle ultime settimane, un club di Serie A si era interessato ad un giocatore della Bundesliga, con un passato al Milan: si tratta di Krzysztof Piatek, centravanti polacco dell’Hertha Berlino, che era entrato nel mirino della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tuttavia, in Germania affermano che il club di Rocco Commisso non ha avviato nessuna trattativa per riportare in Italia il giocatore. Negli ultimi giorni, infatti, era rimbalzata la notizia di un’offerta dei Viola per l’ex bomber rossonero; oggi, però, arrivano queste smentite dai media tedeschi. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, in cui la Fiorentina potrebbe comunque tentare di avviare dei contatti con Berlino per Piatek.