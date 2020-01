MILANO – Paolo Dal Pino è diventato il nuovo Presidente della Lega Serie A. Dal Pino è stato eletto dalle venti società ottenendo dodici voti, uno in più della maggioranza semplice richiesta dopo due assemblee elettive andate a vuoto. Nell’edizione odierna, il quotidiano Tuttosport riporta alcune sue brevi dichiarazioni: “Lavorerò sin da subito col massimo impegno, per ricreare l’unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale”.