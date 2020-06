Serie A, Dal Pino: “Adesso c’è più unione. La riapertura degli stadi…”

MILANO – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano statunitense New York Times: “C’è più unità rispetto a prima del Coronavirus, anche perché la mancanza di partite ha eliminato dal tavolo molte polemiche. Il non discutere per le vicende di campo e gli errori arbitrali, ha rimosso molta tensione dalle assemblee della Lega Calcio. Il Covid-19 ha cambiato molte cose, anche il modo con cui le persone si relazionano. E’ stato un bene ripartire: l’interruzione della stagione avrebbe avuto un impatto forte sia sui club che sul valore dei calciatori”.

SUI TIFOSI ALLO STADIO – “Dobbiamo essere prudenti e pazienti, ma siamo fiduciosi che se la situazione sanitaria continuerà a migliorare, il graduale ritorno dei tifosi negli stadi sarà una realtà, forse anche a partire dal prossimo mese”.

