Serie A, clamoroso: la Roma rischia lo 0-3 a tavolino con l’Hellas Verona

MILANO – Sabato sera è andata in scena allo stadio Bentegodi di Verona la sfida fra Hellas e Roma, valida per la prima giornata del campionato 2020/2021. Sul campo è maturato un pareggio per 0-0 ma, stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, i giallorossi rischierebbero seriamente di perdere a tavolino l'incontro. Come sottolinea la Rosea, Amadou Diawara, centrocampista sceso in campo dal primo minuto, non avrebbe potuto giocare in quanto inserito dal club capitolino nella lista degli 'Under 22' e non degli 'Over'.