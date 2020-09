News Milan, annuncio col botto: “Maldini può chiudere uno scambio super!”

News Milan, arriva un annuncio pazzesco: “Possibile scambio da sogno”

MILAN NEWS – Il campionato del Milan comincia oggi, e nell’attesa del calcio d’inizio arrivano notizie incoraggianti per i tifosi rossoneri. La stagione è cominciata, ma il mercato non è chiuso. La rosa di Pioli non sembra ancora completa, Maldini e soci ancora alle prese con diverse trattative e occasioni. È proprio riguardo ad un grande affare che è arrivato un clamoroso annuncio: stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna infatti, il Milan potrebbe sbloccare un vero scambio da sogno.

Non è un segreto che la dirigenza consideri Lucas Paquetá sacrificabile. Maldini ha provato già diverse volte ad inserirlo in uno scambio con la Fiorentina, obiettivo Milenkovic o Chiesa. Commisso non ha mai dato il suo ok all’operazione, e nel frattempo sul brasiliano si è affacciato il Lione. I francesi, ormai abituati all’idea di perdere Memphis Depay, avrebbero messo nel mirino proprio Paquetá come sostituto. L’olandese sembrerebbe essere uno degli obiettivi del Barcellona, che però non ha ancora piazzato l’affondo decisivo. Dunque, stando a quanto riferisce il portale specializzato todosfichajes.net, Milan e Lione starebbero pensando ad un clamoroso scambio tra Paquetá e lo stesso Depay.

Si tratterebbe di un colpo incredibile per il Milan, che vorrebbe riuscire ad ottenere uno scambio alla pari. Il Lione preferirebbe ovviamente l’aggiunta di un conguaglio economico da parte dei rossoneri. Maldini potrebbe continuare a spingere per concludere l’affare senza particolari esborsi, ma sempre secondo i media spagnoli, verso la fine della sessione di mercato potrebbe anche cedere, aggiungendo del cash al cartellino di Paquetá. Bisognerà fare attenzione ad ulteriori assalti del Barcellona, ma se la trattativa tra Aulas e i catalani dovesse rimanere bloccata, il Milan potrebbe avere le sue possibilità di regalare a Pioli un gioiello preziosissimo, già accostato ai rossoneri più volte negli ultimi anni. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA