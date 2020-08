Serie A, Attilio Fontana conferma che si lavora per la riapertura degli stadi

Serie A – Fontana conferma che si lavora per la riapertura degli stadi

MILANO – Il coronavirus ormai da mesi ha stravolto totalmente la vita delle persone: la mascherina è diventata ormai un capo di vestiario al pari delle t-shirt e dei jeans, mentre tante altre abitudini sono state abbandonate. Anche il mondo sportivo è stato duramente colpito dal Covid-19, soprattutto a causa delle manifestazioni a porte chiuse. A farne le spese è stato, in particolar modo, il calcio: infatti, la Serie A è stata portata a termine giocando le partite senza pubblico, fatto inconcepibile per lo sport più seguito al mondo.

Nelle ultime settimane, però, sono stati avviati dei lavori per consentire una graduale riapertura al pubblico di tutte le manifestazioni sportive. Come riportato da calciomercato.com, a confermare questo è stato lo stesso governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: dato l’avvicinarsi del GP di Monza, previsto per il 6 settembre, Fontana ha affermato che ci si sta muovendo affinché gli appassionati possano tornare ad assistere a tutte manifestazioni sportive. A fargli eco ci pensa anche il presidente del Coni: Giovanni Malagò, infatti, ha affermato di voler avviare una graduale riapertura al pubblico nell’interesse non solo degli appassionati, ma anche delle stesse società.