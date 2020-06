Notizie Serie A – Petrachi-Roma: a breve il licenziamento

MILANO – La Roma, prossimo avversario del Milan in Serie A è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria. Se in campo le cose sembrano girare in un certo verso per la squadra di Paulo Fonseca, dal punto di vista societario, invece, le cose hanno preso tutta un’altra piega. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, James Pallotta è pronto a licenziare – a ore – il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Una notizia che era già nell’aria, visti i rapporti tesissimi tra le parti. Quel che è certo riguarda l’intenzione dell’ex dirigente del Torino di voler trascinare in tribunale il club giallorosso, visto il contratto triennale firmato l’estate scorsa. Oltre al fatto che domenica, ci sarà il match con il Milan.

