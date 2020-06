Notizie Serie A – Lega-Sky: è scontro frontale sull’ultima rata

MILANO – Che i rapporti tra Lega Serie A e Sky non fossero dei migliori è qualcosa che avevamo già raccontato a più riprese. Oggi però si aggiunge un ulteriore tassello, che spiega come la situazione sia arrivata a un passo dal punto di non ritorno. L’emittente satellitare infatti non ha ancora provveduto a pagare l’ultima rata, inerente ai diritti tv di questa stagione, che ammonterebbe a 131 milioni di euro. E se questo non dovesse avvenire entro tempi brevi, la Lega Serie A potrebbe (condizionale ancora d’obbligo, ma ancora per poco tempo) “staccare la spina” alle partite in televisione. Le gare non trasmesse, nella peggiore delle ipotesi, sono quelle che andranno in scena dal 12 luglio in poi. Una situazione paradossale e mai vista prima. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato anche il quotidiano “Il Giornale”, che su notizia ha voluto titolare in questo modo: «Ultimatum della Lega a Sky: se non paga, segnale staccato».

