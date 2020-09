MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore Paolo Montero, oggi allenatore della Sambenedettese, ha parlato dell’Atalanta: “Mi colpisce la crescita esponenziale che ha avuto sul piano societario: oggi è sullo stesso livello di Milan, Juventus e Inter. E questo si vede anche in campo. Di Percassi posso parlare solo bene perché mi ha portato lui in Italia. Ora si merita tutte queste soddisfazioni, perché sa fare calcio nel modo giusto”.