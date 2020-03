Masiello: “Coronavirus? Rispettiamo le regole, solo così possiamo venirne fuori”

MILANO – Andrea Masiello, ex difensore dell’Atalanta oggi in forza al Genoa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus: “Bisogna dare ascolto a quelli che sono del mestiere: dottori e infermieri all’avanguardia che stanno combattendo questo virus che purtroppo sta danneggiando il nostro Paese. Se dicono una cosa bisogna attenersi e sacrificarsi rispettando le regole, perché solo così ne potremo uscire. Chi vuol fare di testa propria non aiuta sé stesso e neanche gli altri. Bisogna essere intelligenti e umani per capire la difficoltà e affrontarlo nel modo in cui ci viene detto. Diamoci una mano a vicenda e tiriamoci fuori dall’emergenza”.

