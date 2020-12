Luis Alberto: “Dalla sconfitta col Milan abbiamo molto da imparare”

MILANO – E’ stata una partita emozionantissima quella fra Milan e Lazio, andata in scena mercoledì sera a San Siro nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del 2020. Entrambe le squadre, pur senza molti giocatori importanti in varie zone del campo, hanno saputo offrire un grande spettacolo, suonandosele di santa ragione come due pugili sul ring. Alla fine l’ha spuntata il Milan, grazie ad un gol di testa di Theo Hernandez nel recupero, bravissimo a capitalizzare un cross perfetto di Hakan Calhanoglu dalla bandierina. La Lazio è uscita comunque dal campo a testa alta, al termine di una prova che l’ha vista dominare il campo per larghi tratti della partita, anche se le occasioni da gol più solari le ha avute comunque il Milan.

Uno dei migliori in campo, almeno fino alla rete di Theo Herandez, è stato Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, oltre ad aver realizzato il momentaneo 1-2, ribadendo in rete la respinta di Gigio Donnarumma sul rigore di Ciro Immobile, ha illuminato il gioco della squadra biancoceleste. Al novantaduesimo minuto, però, è stato proprio lui a farsi anticipare dal terzino rossonero, che ha messo a segno il gol che ha deciso la partita.

Lo stesso Luis Alberto, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso la propria amarezza per la sconfitta con cui la Lazio ha chiuso il 2020: "Avremmo meritato di più, è stato un match molto combattuto e ci abbiamo provato fino alla fine…non ci resta che imparare da partite così e andare avanti lavorando sempre più duramente. Dall'altro lato spero che passiate dei bei giorni con le vostre famiglie e sempre rispettando ogni protocollo di sicurezza. Non bisogna abbassare la guardia per il Natale. Buone feste a tutti!!".