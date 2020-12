Juve-Napoli rinviata a data da destinarsi: il comunicato ufficiale della Lega Serie A

MILANO – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato ragione al Napoli, stabilendo che la partita con la Juventus debba essere regolarmente disputata sul campo. Di conseguenza, in classifica la squadra di Gennaro Gattuso ha riavuto il punto che le era stato tolto come penalizzazione, mentre a quella di Andrea Pirlo sono stati sottratti i tre punti che le erano stati assegnati a tavolino. Poco fa è arrivata anche la nota ufficiale della Lega Serie A: “Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A TIM JUVENTUS — NAPOLI, valevole per la 3′ giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<