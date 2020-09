Fiorentina, è fatta per Bonaventura: visite mediche in corso

MILANO – Sta ufficialmente per iniziare una nuova esperienza per Giacomo Bonaventura. L’ex rossonero è ormai un nuovo giocatore della Fiorentina e manca solamente l’annuncio, che arriverà nelle prossime ore. Attualmente, come riferisce TMW, il centrocampista classe ’89 si trova in una clinica di Firenze per svolgere le consuete visite mediche, al termine delle quali andrà nella sede della società viola per firmare l’accordo. Per lui è pronto un contratto di due anni da 1,8 milioni di euro a stagione.