Trofeo Berlusconi: data, dove vederla e info biglietti

Per Paulo Fonseca sarà la prima partita a San Siro da allenatore del Milan, dove affronterà Alessandro Nesta . Il neo allenatore del Monza tornerà in quella che è stata la sua casa per anni. Per l'occasione, le magliette che useranno i calciatori verranno venduto e i ricavi mandati in beneficenza. Partita che sarà storica anche perché ci sarà il possibile esordio a San SIro dei nuovi acquisti rossoneri, Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic .

La partita come da tradizione sarà visibile in chiaro su Canale 5, e in diretta streaming su Mediaset Play, disponibile sia via web sia scaricando l'applicazione. I biglietti per la partita sono disponibili sul sito del Milan, disponibili dal 17 luglio scorso. In alternativa si possono acquistare i biglietti nello store di Casa Milan in zona Portello a Milano. Anche sui circuiti di Vivaticket c'è la possibilità di acquisire il proprio tagliando ufficiale per presenziare a San Siro. I prezzi partono da 5 euro.