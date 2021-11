Il Milan e Pioli verso il rinnovo: parti più vicine all’intesa

Stefano Pioli e la società rossonera sono sempre più vicini per trovare un'intesa sul prolungamento di contratto.

In casa Milan è partito il countdown per vedere il rinnovo del mister Stefano Pioli diventare ufficiale. Dopo settimane di incontri interlocutori sembra finalmente essere ad un passo la fumata bianca. Il tecnico ex Bologna proseguirà dunque la sua esperienza sulla panchina del diavolo.