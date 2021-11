Mercato Milan – Colpo di scena, Maldini si scatena e rilancia

Da che mondo è mondo, la pausa delle Nazionali viene utilizzata dalle dirigenze dei club per resettare la stagione fin qui trascorsa. Fare dei bilanci e programmare la prossima finestra di calciomercato.

Non fa eccezione, ovviamente, il Milan. L'obiettivo dichiarato è lo scudetto, non ci si può più nascondere e il mercato dovrà servire per favorire l'ascesa al trono della Serie A del Diavolo.