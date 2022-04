Torino-Milan: Rebic si gioca il suo futuro in rossonero

Il croato partirà dalla panchina e sarà una carta da inserire a gara in corso, il suo futuro al Milan è in ballo.

La sua permanenza a Milano per la prossima stagione in dubbio. Già in questa stagione non ha trovato molto spazio, è quasi sempre subentrato dalla panchina. Si era imposto spesso in passato come esterno di fascia sinistra, dove ormai dimora in pianta stabile il talento di Rafael Leao. Non è da escludere che possa essere schierato anche sulla corsia opposta, ruolo che ha occupato nell'ultima sfida di campionato. Secondo le ultime notizie, il Milan sarebbe disposto ad ascoltare le offerte che verranno recapitate nella sede di Via Aldo Rossi per valutare il futuro dell'attaccante croato. Maldini e Massara hanno già individuato dei profili che potrebbero togliere ulteriore spazio al numero 12 rossonero in futuro. Ad oggi non ci sono offerte concrete, si parla solo di considerazioni che la dirigenza comincia a fare in vista della prossima stagione.