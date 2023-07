Pulisic: “Questo è un grande step. Mi hanno raccontato solo cose belle”

Dagli USA al Milan: il percorso di Christian Pulisic

“Sono molto emozionato di unirmi a un club così grande, essere qui con mio padre e il mio agente è un orgoglio: non vedo l’ora di cominciare sul campo! Ho fatto tante grandi esperienze e questo è un altro grande step per me: giocare in questo importante campionato in Italia, giocare in Champions League con un Club così grande mi aiuterà a fare un ulteriore passo avanti nella mia carriera e a crescere come persona, ma anche a conoscere una nuova cultura, imparare l’italiano. Voglio imparare tanto anche come uomo. Vengo dagli USA dove il calcio non è lo sport principale: credo però che il movimento sia cresciuto molto da quando ho cominciato ed è sempre bellissimo tornare a casa e vedere tanti tifosi di calcio, mi rende orgoglioso. Non avrei mai pensato di arrivare così lontano da giocare da professionista in Europa e di essere oggi in grande club come il Milan. Sono orgoglioso e grato per tutto il supporto che ho ricevuto in carriera”.