Caso Pogba: la Procura Antidoping ha richiesto 4 anni di squalifica

Giungono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba , centrocampista di proprietà della Juventus. Il francese era risultato positivo al doping lo scorso settembre, nello specifico al Dhea "l'ormone della giovinezza". La Procura dell'Antidoping ha richiesto quattro anni di squalifica per Paul Pogba. Ad oggi si tratta solo della richiesta ma se dovesse essere confermata sarebbe probabilmente la parola fine sulla carriera del talento francesino.

La richiesta di quattro anni corrisponde alla sanzione prevista per doping nel caso non ci sia patteggiamento. Stando alle ultime notizie il giocatore avrebbe rifiutato quello che lo avrebbe allontanato dai campi per due anni. Pogba andrà quindi a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.