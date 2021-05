Pioli a MTV: “Mancati nelle scelte, nella qualità e nel ritmo”

Ecco le parole del tecnico rossonero

Su cosa è mancato - "Il Cagliari ha fatto la sua partita: tutti dietro la palle e 11 uomini nella metà campo; le giocate individuali, gli 1 vs 1 e i calci piazzati potevano essere fondamentali: non abbiamo trovato lo spunto necessario per andare in vantaggio".

Su come ritrovare il morale - "Non credo che il mio compito sarà particolarmente difficile. Stasera torneremo a casa con grande delusione e tristezza perché volevamo chiudere oggi il discorso, ma adesso abbiamo la finale. È un obiettivo prestigioso, abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungerlo, domenica non ci saranno né se, né ma, né pero. Domenica ci giochiamo tantissimo, tutto di questo campionato: se meritiamo di andare in Champions abbiamo davvero l'occasione per dimostrarlo".