Il successo nel derby ha riportato il Milan nella giusta direzione in campionato, ma ora è necessario ottenere lo stesso risultato anche in Europa. I rossoneri attualmente hanno solo 3 punti nella Fase a Gironi di Europa League, mentre il Ferencvaros arriva a San Siro con il punteggio perfetto di 9 punti su 9. Questa situazione non rappresenta le aspettative della squadra guidata da Ruben Amorim, che è obbligata a vincere per non rendere il suo percorso verso gli ottavi ancora più difficile. Tuttavia, la vittoria di sabato contro l'Inter potrebbe rappresentare la spinta necessaria, ma sarà fondamentale convertire l'entusiasmo in stabilità.

I giocatori ungheresi hanno costruito il loro cammino europeo partendo dai turni preliminari, eliminando nell’ordine Vojvodina, Twente, Gorniki Zabrze e Trabzonspor. Finora, nella Fase a Gironi, hanno superato Celtic, Viktoria Plzen e Torreense, diventando una delle cinque squadre con il massimo punteggio.

Al contrario, il Milan ha mostrato troppe variazioni, iniziando con una pesante sconfitta casalinga contro il Benfica, ottenendo poi una netta vittoria contro il Salisburgo e perdendo di nuovo a Bournemouth, scivolando addirittura al ventesimo quarto posto. Il traguardo fissato è quello di arrivare fino in fondo nella competizione, ma per riuscirci è necessario iniziare a cambiare passo a partire da giovedì.

Pronto il turnover

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport riporta chedovrebbe optare per diverse sostituzioni per la partita di giovedì. In porta sarà costretto a utilizzare Lorenzo Torriani a causa dell'espulsione diin Inghilterra. In difesa, uno trapotrebbe riposare, permettendo a Diawara di tornare nel suo ruolo naturale di centrale.

A centrocampo spazio per Jashari, con Terracciano e Comotto che sono candidati a portare un po' di freschezza al fianco dello svizzero. In attacco, ci si aspetta Hutchinson e Cisse, con il solito Gonçalo Ramos pronto a guidare l'attacco rossonero.