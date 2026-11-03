Le affascinanti dichiarazioni di Josip Brekalo, centrocampista dell'Herta Berlino, che in precedenza ha militato in Italia con Torino e Fiorentina, sono state rilasciate durante un'intervista con Gianluca Di Marzio. Tra i vari argomenti affrontati, non poteva mancare la discussione su Luka Modric, un modello per la sua nazione e per tutti gli appassionati di calcio:

Brekalo su Modric

"Per noi, lui rappresenta tutto il nostro calcio. Luka offre consigli a chiunque ed è un punto di riferimento per ciascuno di noi. Ha conquistato il Pallone d'Oro, un traguardo straordinario per un Paese con pochi milioni di abitanti. Siamo estremamente fieri. Non mi sorprende che a 41 anni continui a giocare nel Milan. . . Lo conosco molto bene e sono consapevole del professionista che è e di come affronta il calcio ogni giorno. Da lui si può apprendere moltissimo. "

Modric post vittoria del derby

"Una vittoria fantastica, la miglior prestazione di questa stagione, ha dichiarato il croato dopo il derby alla Cbs. Stiamo sviluppando la nostra identità come squadra, ci sono nuovi schemi di gioco. Ci sono momenti di alti e bassi, ma dobbiamo tenere presente che se miriamo a raggiungere traguardi significativi, non possiamo permetterci di subire sconfitte come quella contro il Bologna. Qui mi sento a mio agio, sono benvoluto e valorizzato. Dopo aver avuto conversazioni con la società e l'allenatore, ho deciso di rimanere perché mi trovo bene qui, adoro questo sport e mi diverto. Desidero supportare la squadra e aiutare i giovani a svilupparsi. "