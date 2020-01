Notizie Serie A – Lazio-Napoli, ecco le formazioni ufficiali

MILANO – Presso lo stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli si affronteranno nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. L’ultima del girone per i partenopei, la penultima per i biancocelesti che l’otto febbraio recupereranno la partita con l’Hellas Verona. Rinviata per la finale di Supercoppa Italiana, vinta contro la Juventus, in concomitanza per la partita con gli scaligeri. Ecco le scelte di Inzaghi e Gattuso per il match tra le due squadre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Karnezis, Daniele, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano. All. Gattuso