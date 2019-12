Notizie Milan – Mandzukic ci ripensa: niente Qatar per il croato

MILANO – Sembrava sfumata la pista Mandzukic per il Milan, con il calciatore ad un passo dal trasferirsi in Qatar. Il calciatore però dovrebbe averci ripensato, non è convinto della nuova destinazione e allora tutto da rifare per la Juventus. Fabio Paratici, direttore sportivo della Vecchia Signora, ieri sera, si era espresso sulla vicenda, definendo l’affare vicino alla conclusione. Oggi invece è arrivata la rottura, a causa di disaccordi di natura economica sia sul contratto sia sul prezzo del cartellino. Mandzukic quindi è tornato in Italia e i rossoneri, che continuano ad aspettare Ibra, chissà se faranno nuovamente un pensierino sull’attaccante. Mai dire mai però, l’Al Duhail potrebbe anche cercare di ricomporre i pezzi e proporre un nuovo contratto al croato, così come non è escluso un trasferimento estivo in Qatar.