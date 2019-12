Notizie Milan – L’attacco dei rossoneri continua ad essere inesistente

MILANO – E’ arrivata l’ottava sconfitta, in diciassette partite per il Milan, in questa stagione. Numeri che fotografano al meglio il campionato dei rossoneri, nonostante un cambio di allenatore in corsa. Eppure il Diavolo sembrava in crescita, arrivava alla partita di Bergamo con due vittorie e due pareggi all’attivo. Prestazioni che facevano sperare, ma le speranze sono state spente dall’Atalanta che ha impartito una dura lezione alla squadra di Pioli. Un cinque a zero che non da alibi e i numeri dell’attacco del Milan peggiorano, se possibile, l’istantanea di questa stagione rossonera. Il Diavolo ha realizzato soltanto 16 goal, in 17 partite disputate, 4 di questi sono arrivati su rigore e un’autorete. Il reparto offensivo del club meneghino è sterile, quest’oggi Gollini non mai stato impensierito, e quest’oggi gli attaccanti hanno fornito una nuova prova incolore.