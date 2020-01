Notizie Milan – Cutrone: “Devo ringraziare i rossoneri”

MILANO – Patrick Cutrone, dopo il goal contro l’Atalanta in Coppa Italia è stato presentato oggi alla stampa. La punta è un nuovo acquisto della Fiorentina, che lo prelevato dal Wolverhampton, squadra inglese che in estate lo ha acquistato dal Milan. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante rossonero: «Se sono qui è anche grazie al Milan e al Wolverhampton. Devo ringraziare le due società perchè hanno creduto in me, dandomi fiducia, nel calcio possono succedere anche queste cose. Li ringrazio anche perchè mi hanno fatto crescere, ogni giorno è buono per imparare qualcosa di nuovo. Darò tutto per crescere ancora e migliorare. So che posso farlo e lo farò, è il mio obiettivo».