News Milan – Nome nuovo per gennaio: Maldini punta il gioiello dell’Ajax

News Milan – Maldini punta il gioiello dell’Ajax

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Maldini e Massara sono già al lavoro. Forse non hanno mai smesso, la ricerca di un nuovo difensore centrale è uno dei punti principali nell’agenda della dirigenza rossonera. In estate non è stato possibile regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto per il reparto arretrato, ma gennaio il Diavolo tornerà alla carica, poco ma sicuro, e farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Anche se manca ancora qualche mese a gennaio e alla sessione di mercato invernale, le voci e le indiscrezioni continuano ad arrivare. Sintomo del fatto che il Milan è all’opera e i nomi sulla lista dei desideri sono sempre i soliti noti. Da Kabak a Milenkovic, ma ci sono anche le ‘new entry‘ come Matteo Lovato dell’Hellas Verona o Anel Ahmedhodzic del Malmo. Questi però non solo gli unici due nuovi profili accostati ai rossoneri nell’ultimo periodo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, anche Per Schuurs è entrato nelle grazie della dirigenza. Difensore centrale, ovviamente, classe 1999 in questa stagione sta giocando in Champions League con l’Ajax e l’Atalanta lo ha già incontrato nella fase a gironi della competizione. L’olandese gode di molto credito vista la giovane età e le buone prestazioni. I Lancieri sperano di poter ripercorrere le tappe dell’esplosione di Matthijs de Light. Non mancano certo le ammiratrici. C’è il Milan sì, ma anche il Liverpool, sempre alla ricerca del sostituto di Virgil van Dijk, che salterà praticamente tutto il resto della stagione per un gravissimo infortunio. La lesione ai legamenti del ginocchio sinistro ha cambiato i piani di mercato dei Reds e sullo sfondo potrebbe esserci una nuova sfida proprio con i rossoneri. Dato che le due squadre condividono anche l’obiettivo Kabak.

Per Schuurs in questa stagione ha già disputato 10 partite, tra Eredivisie e Champions League, su 11. Rimanendo in panchina in una sola occasione in campionato. Sempre titolare il ventenne quindi per mister ten Hag. Come tradizione, il calciatore potrebbe diventare nel giro di pochissimo il nuovo 'fiore all'occhiello' del vivaio dell'Ajax. Il contratto in scadenza nel 2022 però potrebbe attirare però anche altri club. Il Milan deve battere la concorrenza e accelerare i tempi, un nuovo talento è nel mirino del Diavolo.