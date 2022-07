Wolfsberger-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

Un'altra amichevole precampionato attende il Milan dopo la non brillantissima prestazione contro lo ZTE. La squadra ungherese si è imposta per 3-2 nell'ultimo test contro i rossoneri ma va sottolineato che il Milan è in piena preparazione e i carichi di lavoro sono pesanti. La squadra di Pioli scenderà in campo tra poche ore - calcio d'inizio ore 19:00 - a Klagenfurt contro gli austriaci del Wolfsberger (la partirà sarà visibile su Sportitalia). Il tecnico rossonero si aspetta chiaramente una prestazione diversa rispetto all'ultima amichevole ma non c'è alcuna preoccupazione per la sconfitta in Ungheria. Domani si concluderà il mini-ritiro a Villach e i rossoneri vogliono chiudere con una vittoria.