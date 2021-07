Milan Tv | Ballo-Touré: “Per la maglia darò il 200%”

Il giovane terzino ex-Monaco si è presentato alla società e ai tifosi tramite i canali ufficiali del club rossonero

Redazione Il Milanista

Il Milan ha messo a segno un nuovo colpo sul mercato: il terzino, ormai ex-Monaco, Fodé Ballo-Touré. Il neo-difensore rossonero ha incontrato i microfoni di Milan TV, raccontando le sue prime emozioni e impressioni.

Queste le sue primissime parole: "All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È un sogno per me".

La parola al nuovo acquisto del Milan

Come prima cosa il terzino ha la crescita e le ottime prestazioni del suo copagno di reparto: "Theo Hernandez è molto forte, è cresciuto tantissimo qui. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perché non seguire le sue orme?".

Poi ha spiegato che in questa nuova avventura si ritroverà con un Maignan: "Ho già giocato con lui, siamo cresciuti insieme al PSG e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Mike per me è come un fratello, anche se siamo nati da due madri diverse. Ha una forza mentale pazzesca. Quando vuole qualcosa è molto determinato, mentalmente è davvero forte. Se vuole una cosa la ottiene".

La prossima stagione in rossonero

Touré si è detto eccitato di poter giocare in Europa: "Non l'ho mai giocata purtroppo. Con il Lille siamo arrivati secondi e poi sono andato al Monaco, che però non si era qualificato. La UEFA Youth League è un torneo giovanile, è qualcosa di simile, ma non è allo stesso livello. La Champions è qualcosa di incredibile, spero di giocarla presto, di dimostrare il mio valore e di arrivare il più lontano possibile con il Milan".

In chiusura il nuovo giocatore dei diavoli ha speso qualche parola per la tifoseria: "Ai tifosi posso dire che darò il 200% per la maglia. Anche se non dovesse essere tutto facile, spero che mi supportino. Nel calcio ci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò davvero di tutto per riuscire a renderli felici. Speriamo di fare una grande stagione. Forza Milan!".