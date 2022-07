Milan, per la difesa non solo Tanganga: spunta un’alternativa

Oltre all'arrivo di un trequartista, Stefano Pioli è in attesa di un quarto difensore centrale da aggiungere alle rotazioni difensive del suo Milan. Il nome più caldo negli ultimi giorni è senza dubbio quello di Japhet Tanganga, difensore di proprietà del Tottenham con il quale i rossoneri hanno già sondato il terreno. Il difensore degli spurs è in pole sulla lista di Maldini e Massara e in questi giorni la trattativa sta prendendo forma. Manca ancora la giusta intesa sulla formula per il trasferimento in rossonero del calciatore ma le società sono aperte al dialogo. La dirigenza rossonera, però, nel frattempo si guarda intorno e cerca delle possibili alternative. Qualora l'affare legato a Tanganga dovesse saltare Maldini e Massara non vogliono trovarsi impreparati. Per questo motivo, oltre al centrale inglese, la dirigenza di Casa Milan avrebbe trovato una pista alternativa all'inglese.