Milan: scelto il successore di Donnarumma

Milan, scelto il sostituto di Donnarumma: sarà Maignan. Annuncio nei prossimi giorni.

MAIGNAN PER IL DOPO DONNARUMMA - Secondo quanto riportato da Daniele Longo , noto esperto di calciomercato, sul suo profilo twitter, il Milan avrebbe accelerato nelle ultime ore per Maignan.

Il portiere classe 1995 è attualmente un giocatore del Lille . In Ligue One ha giocato trentotto partite concedendo 0.6 gol a partita . Ha anche raggiunto un totale di ventuno clean sheets .

É sicuramente un portiere molto affidabile, con esperienza europea. Sembrerebbe quindi il profilo più adatto per il Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Il club di Via Aldo Rossi non è convinto della titubanza di quest'ultimo e vuole assicurarsi al più presto il portiere francese.