Milan, ancora quattro partite, si va verso il rush finale: su chi punta Pioli

A quattro gare dal termine i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani, il sogno scudetto è diventato realtà.

INSOSTITUIBILI - Secondo quanto approfondisce LaGazzettaDelloSport sarebbero tre le pedine irrinunciabili per Stefano Pioli: Sandro Tonali, Rafael Leao e Olivier Giroud . In questa stagione sono diventati tre perni fondamentali della squadra rossonera, eppure la passata stagione vivevano di un'importanza minore. Per Giroud la questione è semplice. Il centravanti francese era ancora alla corte inglese del Chelsea. Tonali a questo punto della scorsa stagione rifletteva sul suo futuro dopo un anno che aveva disatteso le aspettative. Poi la sua permanenza in rossonero con tanto di taglio allo stipendio e ora si è preso le redini del centrocampo del Milan. Per chiudere Rafael Leao che in questa stagione è definitivamente esploso rispetto ai numeri dello scorso anno e mostra ancora degli incredibili margini di miglioramento.

NECESSARI - Ci sono degli elementi che nella rosa del Milan sono spesso mancati e che d'ora in avanti saranno necessari se la squadra di Pioli vuole vincere il titolo. Tra questi c'è Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è stato spesso fuori per infortunio in questa stagione, anche se il suo contributo lo ha dato con gli 8 gol segnati e a 40 anni non è niente male. Il secondo nome è quello di Ante Rebic che ha avuto un ottimo inizio di stagione. Anche per lui gli infortuni hanno giocato un ruolo fondamentale: 16 partite saltate. I suoi gol nel girone di ritorno sono mancati. L'ultimo di questa lista è Frank Kessié. L'ivoriano non è riuscito a mantenere l'alto livello della passata stagione ed è stato spesso preso di mira dai tifosi per il suo passaggio al Barcellona nella prossima stagione. L'importanza del numero 79 rossonero è fondamentale da qui alla fine del campionato. L'augurio è che possa tornare ad alti livelli e salutare il Milan da campione d'Italia.