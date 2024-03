Milan: rinnovo Kjaer sempre più lontano, possibile futuro in Arabia

Il rinnovo di Kjaer sembra essere sempre di più una possibilità remota. In caso di separazione tra rossoneri e il danese, possibilità Arabia

Simon Kjaer , difensore danese classe 1989 del Milan , sta affrontando in questi giorni il tema rinnovo. Secondo alcune indiscrezioni, sarà difficile che il giocatore firmi il rinnovo del contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno . Le motivazioni principalmente sono legati ai frequenti infortuni e l'età avanzata.

